“AKP ve MHP arasında güvensizlik mi var?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, dün gerçekleştirilen İzmit Belediyesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Çakar açıklamasında, “Toplantının başından sonuna mecliste olumlu ve yapıcı bir tavır sergileyen Millet İttifakının tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Gerek komisyon seçimlerindeki tutumları gerekse de meclisin son anlarında alışkanlıkları gereği ortamı germeye çalışan bazı Cumhur İttifakı meclis üyelerinin sataşmaları karşısındaki sakinlikleri ile meclisimizin İzmit'e yakışır bir şekilde tamamlanması konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmişlerdir” dedi.

“GÜVEN PROBLEMİ Mİ VAR?”

Komisyon tartışmalarıyla ilgili konuşan Çakar, “Ne yazık ki AKP grubu bu iyi niyeti hiçe sayarak ve Plan Bütçe Komisyonu gibi nispeten daha önemli komisyonda ne yazık ki MHP'li meclis üyelerini yok saydılar. Diğer 6 komisyonda görev alan MHP’li meclis üyelerinin neden bu komisyonda görev almadığı çok ciddi bir soru işaretidir. Kamuoyu nezdinde önem arz eden bu komisyonda MHP’den üye yazılmaması bir güven probleminden dolayı mıdır? AKP ile MHP arasında gerçekten bu derece bir güvensizlik mi söz konusudur?” ifadelerinde bulundu.

“NEDEN ÇÖZÜMSÜZLÜK SUNDUNUZ”

“Bu kentin bir senesini neden heba ettiniz” diyen Çakar, “Yine bundan yaklaşık 1 yıl önce Veteriner Müdürlüğü kurulmasına izin vermeyen, Basın Yayın ve Halkla İlişkilerin ayrılmasına izin vermeyen AKP grubunun bugün neden bu maddeleri meclisten geçirdiği de altı doldurulamayan ayrı bir husustur. Madem yeni bir argüman geliştirmediniz, madem bu hali ile meclisten geçirebiliyordunuz neden bu kentin 1 senesini heba ettiniz? Bu uzlaşı kültürünü hakim kılmak, kısır inatlaşmalardan kaçınmak madem bu kadar kolaydı da neden aylarca her meclis toplantısından sonra İzmit halkına çözümsüzlük sundunuz?” dedi.