Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçen çoklu baro uygulamasını kapsayan yasa teklifinin geri çekilmesi için bugün Kocaeli Barosu, Kocaeli Adliyesi’nde sessiz eylem gerçekleştirdi. Çok sayıda ilde barolar tarafından yasa tasarısına tepki gösterilirken, avukatlar sessiz eylemi bugün 11.00’de gerçekleştirdi. Baro başkanı ve avukatlar, bir dakika boyunca sessiz bir şekilde yasa tasarısını protesto etti.

“KARŞI ÇIKIYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, “Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle ilgili taslak TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçmiş olup bugün yasalaştırılmak üzere TBMM Genel Kuruluna getirilecektir. Baroların bölünmesine, içi boş, sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklara indirgenmesine karşı çıkmak için ve cübbemizin onuru adına bugün saat 11.00’ da Kocaeli Adliyesi’nde 1 dakikalık sessiz durma eylemi yapılmıştır. Devam eden günlerde aynı saatte(11.00) sessiz durma eylemlerimiz devam edecektir” dedi.