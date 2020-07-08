Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçen çoklu baro uygulamasını kapsayan yasa teklifinin geri çekilmesi için bugün Kocaeli Barosu, Kocaeli Adliyesi’nde sessiz eylem gerçekleştirdi. Çok sayıda ilde barolar tarafından yasa tasarısına tepki gösterilirken, avukatlar sessiz eylemi bugün 11.00’de gerçekleştirdi. Baro başkanı ve avukatlar, bir dakika boyunca sessiz bir şekilde yasa tasarısını protesto etti.
“KARŞI ÇIKIYORUZ”
Konuyla ilgili açıklama yapan Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, “Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle ilgili taslak TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçmiş olup bugün yasalaştırılmak üzere TBMM Genel Kuruluna getirilecektir. Baroların bölünmesine, içi boş, sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklara indirgenmesine karşı çıkmak için ve cübbemizin onuru adına bugün saat 11.00’ da Kocaeli Adliyesi’nde 1 dakikalık sessiz durma eylemi yapılmıştır. Devam eden günlerde aynı saatte(11.00) sessiz durma eylemlerimiz devam edecektir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
iso - nedense hepside malum zihniyet.demokrasi çoğulculuktu hani neden korkuyorsunuz.arka bahçeniz gidiyor demi...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.