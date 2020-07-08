Boyahanede çıkan yangında 10 işçi hastanelik oldu

Olay, İzmit'te Kandıra yolu olarak bilinen D-650 Karayolu üzerinde bulunan bir tarım aletleri üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın boyahane kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kıs süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.