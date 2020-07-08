Başiskele’nin yeşil alanlarında bakım çalışmaları

Kentin birçok noktasındaki park, bahçe ve yeşil alanların temizliğini ve bakımını düzenli olarak gerçekleştiren Başiskele Belediyesi, vatandaşların daha güzel, doğal ve temiz ortamda vakit geçirebilmeleri için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi’nde Mevlana Parkı, Tınaztepe Parkı, Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Ertuğrul Gazi Parkı’nda mıntıka temizliği gerçekleştirirken, Seymen Mahallesi Bahçekent Cami içerisindeki parkın ot biçimi ve temizliği, Liman Caddesi üzerindeki dikenlik alanın temizliği, Atakent Mahallesi muhtarlık yanı parkında ve Yeniköy Merkez Mahallesi Kültür Parkı’nda çim kesimi çalışmalarını yaptılar. Ekipler ayrıca, 15 Temmuz Milli İrade Parkı içerisindeki şehitler anıtının mermer tadilatını sürdürüyor.

VATANDAŞ ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Koronavirüs Salgını sonrası yeni normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında vakitlerinin büyük bir kısmını sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak park ve bahçelerde geçiren Başiskeleliler de belediye ekiplerinin titiz çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.