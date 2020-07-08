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08 Tem 2020 - 12:53- Gündem G: 08 Tem 2020 - 13:04

İş yeri yemekhanelerine yeni tedbirler

Normalleşme sürecinde kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte alınması gereken önlemler gereken Sağlık Bakanlığı tarafında anlık olarak güncelleniyor.  
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Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yapılan güncelleme ile “iş yerlerinde yemekhane ve dinlenme alanlarında, halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonunda, internet kafelerde, yurtdışı kargo uçuşlarında, okullarda ve okul pansiyonlarında, yatılı kuran kurslarında, lunapark ve tematik parklarla, tur rehberi ve tur katılımcılarına yönelik yönelik alınması gereken önlemleri detaylıca yayınladı.

Rehbere göre Covid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için iş yerlerinde bulunan “Yemekhane ve Dinlenme Alanlarında” şu önlemlere uyulması gerekiyor:

-Yemekhane ve dinlenme alanlarının girişlerine Koronavirüs ile ilgili bilgilendirici afişler asılmalı, el antiseptiği konulmalı, sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurulmalı ve buna uygun işaretlemeler yapılmalı.

-Yeme içme dışında maskeler devamlı takılmalı, Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, dış yüzeyine dokunulmamalı, maske lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Masa ve sandalyeler arasında en az 1 metre mesafe bırakılmalı ve kişiler çapraz şekilde oturtulmalı.

-Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalı, çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.

-Yemek saati ise gruplara bölünerek ayarlanmalı, ortak kullanım gerektiren limon sosu,  yağ gibi ürünler masadan kaldırılmalı,  tuz baharat gibi ürünler tek kullanımlık hale getirilmeli.

-Ekmekler ise paketli rol şeklinde servis edilmeli.  Yemek servisi sonrası kullanılan tüm araç gereçler yıkanmalı ve bir daha ki kullanıma kadar temiz yerde muhafaza edilmeli.

Rehberde Ortam Havalandırması, Temizliği ve Dezenfeksiyonu konularıyla ilgili ise şu ibarelere yer verildi:

-Çalışan sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/lavabo olanağı sağlanmalı ve el yıkama alanları artırılmalıdır.

-Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkân veren düzenlemeler yapılmalıdır.

-Yemekhane ve dinlenme alanları kapı ve pencereler açılarak yeterli ve düzenli havalandırılmalı ve günlük temizliği su ve deterjanla yapılmalıdır.

-Yemekhanenin temizliği her yemekten sonra yapılmalı, eller ile sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu tuvaletler ve lavaboların temizliği sık yapılmalı, temizlik sonrası 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu dezenfeksiyon amaçlı kullanılmalıdır.

-Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabiliyor.

08 Tem 2020 - 12:53 - Gündem

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