Taşdelen, kütüphane ziyaretlerine 3 ilçeyle devam etti

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, göreve geldikten sonra kütüphane ziyaretlerine başlamıştı. Hem tanışma hem de kurumların istek ve taleplerini yerinde görmek için müdürlüğe bağlı kütüphane ziyaretlerine bu hafta da kaldığı yerden devam etti.
ZİYARETÇİLERLE SOHBET ETTİ
İzmit, Kartepe, Gebze, Çayırova, Derince ve Körfez’den sonra Taşdelen, Karamürsel, Gölcük ve Kandıra İlçe Halk Kütüphanelerine de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Müdür yardımcısı Ayhan Zeren ile birlikte gerçekleşen ziyaretlerde Taşdelen, kurum personeliyle bir süre sohbet etti. Ardından kütüphanelerle ilgili yapılacak yeni çalışmalar ve yeni normal hayatta kütüphanelerde uyulması gereken kurallar hakkında değerlendirmeler yaptı. Taşdelen, kütüphaneleri dolaşarak ziyaretçilerle de bir süre sohbet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.