Bu kooperatif, sağlıklı gıdaya ucuza ulaşmanızı sağlıyor!

Kocaeli’nin ilk tüketici kooperatifi olan S.S Umay Tüketim Kooperatifi İzmit Yenişehir Mahallesi, Dönmez Sokak N0: 24/A’da, (La Flora Otel karşısı) hizmete açıldı. 10 üyenin kurduğu kooperatifte şimdilik hepsi analizli 150 kalem gıda ürünü satışa sunuldu. Umay Tüketim Kooperatifi, halkın sağlıklı gıdaya daha uyguna ulaşmasına aracılık ediyor.

KOCAELİ’NİN İLK TÜKETİM KOOPERATİFİ

Buradan alışveriş yapan insanları müşteri olarak görmediklerini belirten kooperatif üyesi Tahir Özcan, “Biz kooperatifiz. Amacımız insanların sağlıklı gıdaya daha ucuza ulaşmasını sağlamak. Onun için müşteri demiyoruz, kooperatiften faydalanan insanlar diyoruz. Kocaeli’de kurulan ilk tüketim kooperatifiyiz. İzmit’te tüketici kooperatifi kurmak ilk başta üç kişinin fikriydi. Zaten uzun yıllardır sağlıklı gıdaya ulaşmak için çaba sarf ediyorduk. İnternet üzerinden olsun, gurme marketler üzerinden olsun. Bu yöntem hem maliyetli oluyordu, hem de denetlemesi kolay olmuyordu. Biliyorsunuz piyasa organik diye satılan her ürün organik değil. Doğal diye satılan ürünlerin adı doğal ama kendi doğal olmuyor. İçinde katkı maddeleri oluyor. Biz nasıl yapabilir böyle bir şeyi deyince, kooperatif kurmak aklımıza geldi. Bu ürünleri biz direkt üreticiden, aracısız alalım. Bundan hem kendimiz faydalanırız hem de bir yer açarsak bu işe meraklı insanlar da faydalanır diye düşündük. Sağlıklı beslenme bilincine sahip insanların gelip yararlanmasını istedik. Öyle adım attık. Üye sayımızı 10’a çıkardık. Sonra gidip ticaret odasına kuruluş için başvurduk. Yeri tespit ettik, açtık. Ürünleri aldığımız yerler kooperatifler, kadın girişimleri, basit üreticiler vs bulunuyor” dedi.

SAĞLIKLI OLANI UCUZA ALSIN İSTİYORUZ

Ana kriterinin ürünlerin analizli olması olduğunu belirten Özcan, “Ne olduğunu bilmediğimiz ürünü burada satmıyoruz. Sırf bulunsun diye bir ürünü getirmiyoruz. Bir müşteri yarın bir gün bize ‘Bunun içinden pestisit çıktı, katkı maddesi çıktı’ demesin istiyoruz. Ürün analizi öyle çok zor bir şey değil. İsteyen gidip analiz ettirebilir. Bunlarla karşılaşmak istemiyoruz, biz de zaten böyle ürünleri tüketmek istemiyoruz. Bizim ana fikrimiz bu. Ürünleri aracısız aldığımız için hem biz, hem de buradan ürün alanlar daha uyguna alış veriş yapabiliyor. Organik veya doğal ürün diye satılan ürünler genel olarak yüksek fiyata satılır diye bir kanı var. Normal market fiyatlarının iki katı gibi rakamlara satılır. İşte bizim derdimiz de, mahalledeki adını herkesin bildiği marketlerden ürün alırken, aldığı fiyata hatta onun bile altına sağlıklı olanını alabilmesidir. Kendimiz için de böyle düşünüyoruz. Ve bu mümkün. Bu işin içine girdikten sonra daha da mümkün olduğunu gördük. Bir örnek vereyim; bizde organik tavuk var. Bütün tavuk da var, parçalı tavuk da var. Bütün tavuğun kilo fiyatı burada 36 TL. Yerel süper marketlerde de 30 TL’den aşağı tavuk yok. Organik ürün satan marketlerde de 45 TL ile 60 TL arası. Demek ki 36 TL’ye satılabiliyor bu. Halihazırda kooperatifimizde 150 kalem ürün bulunuyor. 45-50 ayrı firmanın ürünleri bunlar. Türkiye’nin her yerinden ürün getirtiyoruz” diye konuştu.

HAFTANIN ALTI GÜNÜ AÇIK

Kooperatiflerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Özcan, “Biz kooperatifi Şubat ayının başlarında açtık. Açtıktan sonra bir pandemi dönemine rast geldik. Bu süreçte malum bazı günler kapalı kaldık. Şimdi ise Pazar günü hariç diğer günler sabah 09.00 akşam 19.00 saatleri arasında açığız. Belki ilerleyen zamanlar da Pazar günü de hizmet verebiliriz. Şimdilik kooperatiften satış yapıyoruz. Kargo siparişleri de alıyoruz. İlerleyen zamanlarda internet satışı ve eve servis hizmeti de düşünüyoruz. Sosyal medya üzerinden kampanyalarımızı duyuruyoruz. Buradan alış veriş yapan insanlara biz müşteri de demek istemiyoruz. Buradan faydalanan insanlar diyoruz. Çünkü burası bir kooperatif. Bir gelen bir kez daha geliyor. Bunu görmek güzel bir şey. Bu da bizi memnun ediyor” şeklinde konuştu.