Dün gece Kocaeli’de başlayan şiddetli yağmur birçok ev ve iş yerini su basmasına neden oldu. Altyapının yetersiz olduğu sokaklar adeta göle döndü. Gazetemize ulaşan mağdur vatandaş, Köseköy İstasyon Mahallesi Hanımeli Sokağın sular altında kaldığı görüntüleri bizlerle paylaştı. Okuyucumuz, “En az 10 senedir bu mahalle sular altında kalıyor, ne dükkanlara giriliyor ne de evlere. Kendi dükkanıma giremiyorum. Kuvvetli bir yağmur daha yağarsa dükkana su girecek diye korkuyorum” ifadelerini kullandı.