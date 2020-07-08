08 Tem 2020 - 14:28- Gündem

Bir skandal görüntü daha! Bu kez de 2 yaşında...

Dün canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan genç kızın görüntülerinin ardından bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu kez de 2 yaşlarındaki bir çocuğun babası olduğu iddia edilen kişi küçük çocuğa sigara içirip görüntülerini paylaştı.