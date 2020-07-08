9 yıl sonra ilk kez rekor tazeledi

Uluslararası piyasada altının ons fiyatının 9 yıl sonra ilk kez 1800 doları aşmasının ardından gram altın da 397 lira ile rekor tazeledi. 2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini korona virüs salgını döneminde güvenli liman etiketiyle sürdüren altında yükseliş sürüyor.

YIL BAŞINDAN BU YANA ARTIŞ YÜZDE 37

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı Kasım 2011'in ardından ilk kez 1800 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı yıl başında bin 517 dolar seviyesinde bulunuyordu. Altının dolar cinsinden fiyatında yıl başından bu yana artış oranı yüzde 18,6 olurken, iç piyasada gram altının fiyatı da bugün 397,5 lira ile rekorunu tazeledi. Gram altının fiyatı yıl başında 290 TL idi. Yıl başından bu yana artış oranı yüzde 37 oldu.