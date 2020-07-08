Kaptan Serkan: Şampiyon olacağız!

Özeleştiri yapan futbolcu şu şekilde konuştu:Evet, gol sayım çok düşük kaldı, ancak süre bulduğum dakikalarda faydalı olduğumu düşünüyorum. Saha dışında da elimden geleni yapmaya çalıştım. Vicdanım rahat bir şekilde sezonu bitiriyorum. Bana güvenenlere mahcup olmadığımı düşünüyorum. Ali başkanımıza ve Erdin başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun. Cem hocama tecrübeme tecrübe kattığı için ve Karamürselspor’umuza destek veren herkese teşekkür ederim. Bu sezon İnşallah şampiyon olacağız!

İYİ OYUNUMUZ PUAN GETİRMEDİ

Kalecilerimiz Kasım hoca sayesinde bir üst seviyeye geçtiler. Mustafa hoca ise yaptırdığı antrenmanlarla takımımızın kondisyonunu her zaman zirvede tuttu. Diğer takımlar bu konuda sezon içinde geri giderken biz ise tam tersi çok iyi seviyeye geldik. İlk devre özellikle kendi sahamızda hep grubun güçlü takımlarıyla oynadık, iyi oynamamıza rağmen bir türlü gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Bunun yanı sıra yanında sakatlık,cezalı oyuncu sayısı fazlalığından dolayı ilk devreyi daha fazla puan alarak tamamlayamadık.

HOCA KONUSUNDA ÇOK ŞANŞLIYIZ

Sezona çok doğru bir şekilde girdik. Yönetimimiz Ali Yılmaz başkanımızın önderliğinde mevcut şartlarda çok doğru hamleler yaptı. Cem hoca Karamürsel spor için dünyadaki en iyi teknik direktör. Cem hocanın Karamürselli olması hepimiz için bir şans oldu. Karamürselspor’un onunla beraber başardıkları bu sözlerimin kanıtıdır. Teknik ekibimiz takımımızı mükemmel antrene etti.