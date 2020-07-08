Cem Baki: Uyum içinde çalışacağız

Anlaşma esnasında parayı bile konuşmadıklarını ifade eden Cem Baki şunları kaydetti. Başkanımız ile görüşmemde de söyledim. Hedefi olan bir takımda çalışmak istediğimi ifade ettim. Kendisi bana “Hocam şampiyon olmak için yola çıkacağız” deyince başka bir şey konuşmamıza gerek kalmadı. Parayı konuşmadık bile, hayatta her şey para değil.

TEŞEKKÜR EDERİM

Karamürselspor ile devam edeceğim için mutluyum. Yeni sezonda 4-5 yeni arkadaşı aramıza katmayı hedefliyoruz. Ayrılacak arkadaşlarda olabilir. Hayalim tüm ilçenin Sarı Lacivertli renklerle boyandığını, süslendiğini görmek. Uyum içinde çalışacağız ve hedefe ulaşacağız. Bu ilçe bunu fazlasıyla hak ediyor. Camiaya ve taraftarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim.