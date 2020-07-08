Cem Baki: Uyum içinde çalışacağız

Anlaşma esnasında parayı bile konuşmadıklarını ifade eden Cem Baki şunları kaydetti. Başkanımız ile görüşmemde de söyledim. Hedefi olan bir takımda çalışmak istediğimi ifade ettim. Kendisi bana “Hocam şampiyon olmak için yola çıkacağız” deyince başka bir şey konuşmamıza gerek kalmadı. Parayı konuşmadık bile, hayatta her şey para değil.
TEŞEKKÜR EDERİM
Karamürselspor ile devam edeceğim için mutluyum. Yeni sezonda 4-5 yeni arkadaşı aramıza katmayı hedefliyoruz. Ayrılacak arkadaşlarda olabilir. Hayalim tüm ilçenin Sarı Lacivertli renklerle boyandığını, süslendiğini görmek. Uyum içinde çalışacağız ve hedefe ulaşacağız. Bu ilçe bunu fazlasıyla hak ediyor. Camiaya ve taraftarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.