Selman Sevinç ameliyat oldu

3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden ve liglerin ertelenmesinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Darıca Gençlerbirliği’nde başarılı orta saha oyuncusu Selman Sevinç yeni sezon öncesi kasığından operasyon geçirdi. Selman’ın ameliyatının başarılı geçtiği ve gurbetçi futbolcunun yeni sezona yetişeceği belirtildi.