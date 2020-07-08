Darıca boş durmuyor

Darıca Gençlerbirliği Kulübü kurumsal anlamda da yatırımlara devam ediyor. Pandemi sürecinde antrenmanlarını bırakmayan, futbolcuları 4 kez Covid-19 testinden geçen, tesis içinde bir çok etkinliğin imza atıldığı Darıca ekibinde tesislerdeki modernizasyon çalışmalarına devam ediliyor. Teknik ekibini ve futbolcularını dağıtan kulübün tesisleri yeni sezona hazırlanıyor. Odaların badana boya işleri devam ederken gerekli olan tadilatların ardından tesisler de yeni sezona hazır olacak.