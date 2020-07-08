Pehlivanlara, Cem Karaca’dan ziyafet

Yeşilova Tepe köy Altı Duha Kasabı Cemil Karaca ve çalışanları Kocaeli’nin şampiyon Pehlivanları Erdal Duman, Oğuzhan Ünal ve ustaları Şener Sar’ı ağırladı. Pehlivanlara her zaman destek olacaklarını ifade eden Karaca’ya güreşçiler de madalya sözü verdi. İzmit Belediyesi Güreş Antrenörü, Kırkpınar pehlivanlarından Şener Sar, ilgisinden ötürü Duha Kasap Izgara Salonu sahibi Cem Karaca ve çalışanlarına teşekkür etti.