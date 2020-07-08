TFFHGD’den anlamlı mesaj

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, önceki gün kalp krizi geçiren ve özel bir hastanede tedavisine devam edilen, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri ve eski futbol hakemi ile Adana’ya atanan Kocaeli Gençlik ve Spor Eski İl Müdürü Muzaffer Çintimar için mesaj yayımladı. Açıklamada “Eski futbol hakemlerinden, spor camiasının yakından tanıdığı Cengiz Kahraman kalp krizi geçirmiş, hastanede tedavi altına alınmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, biran önce sağlığına kavuşmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar'ın tayini Adana ilimize çıkmıştır. Değerli müdürümüze Kocaeli sporu için yaptığı hizmetlerden ötürü ve bizlere olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, kendisine yeni görev yerinde ki çalışmalarında başarılar diliyoruz” denildi.