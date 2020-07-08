Alper Çetin, Rize – Kayseri maçında

Kocaeli Üst Klasman hakemlerinden Alper Çetin, bugün Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak olan Çaykur Rizespor – Kayserispor maçının dördüncü hakemi olarak görevlendirildi. Çetin, 4 Temmuz’daki Başakşehir’indeplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçta da 4. hakemdi.