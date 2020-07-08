Çintimar veda açıklaması yaptı: Herkes hakkını helal etsin!

İşte Çintimar’ın veda mesajı: Değerli dostlar… Yaklaşık 17 yıldır farklı illerde Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapma onurunu ve şansını yakaladım. Her şehirde yeni bir ailem, çok güzel dostlarım ve anılarım oldu. Elbette son göz ağrımız Kocaeli benim ve ailemin artık ocağı olmuştur. Çok güzel anılarımız gelecekte hayatımızı paylaşacağımız dostluklarımız olmuştur. İnşallah hoş bir seda bırakmış olma ümidiyle buradan ayrıldığımı bilmek bana büyük bir mutluluk ve onur vermektedir.
TEŞEKKÜR EDERİM
Bugüne kadar Kocaeli'de görev yaparken bizlere destek olan Sayın bakanımız Fikri Işık ve milletvekillerimize, sayın valime, valilerime, Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Tahir Büyükakın'a Eski Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na, tüm eski ve yeni ilçe kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, kurum amirlerine, amatör spor ailesinin mensuplarına ve kıymetli başkanına, taban birliklerimize, spor kulüplerimizde, STK'larımız ve özellikle bize omuz veren tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkürler ediyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Helallik Almak Güzeldi - kalbi kırılanda helallik dinlemeden yokyere başkasının sözlernle hareket etmek ah kalmaz peki ne olcak şimdi kim haklı kim haksız allah bilr peki içmiz rahatmı helallik. helallik
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.