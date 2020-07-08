Çintimar veda açıklaması yaptı: Herkes hakkını helal etsin!

İşte Çintimar’ın veda mesajı: Değerli dostlar… Yaklaşık 17 yıldır farklı illerde Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapma onurunu ve şansını yakaladım. Her şehirde yeni bir ailem, çok güzel dostlarım ve anılarım oldu. Elbette son göz ağrımız Kocaeli benim ve ailemin artık ocağı olmuştur. Çok güzel anılarımız gelecekte hayatımızı paylaşacağımız dostluklarımız olmuştur. İnşallah hoş bir seda bırakmış olma ümidiyle buradan ayrıldığımı bilmek bana büyük bir mutluluk ve onur vermektedir.

TEŞEKKÜR EDERİM

Bugüne kadar Kocaeli'de görev yaparken bizlere destek olan Sayın bakanımız Fikri Işık ve milletvekillerimize, sayın valime, valilerime, Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Tahir Büyükakın'a Eski Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na, tüm eski ve yeni ilçe kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, kurum amirlerine, amatör spor ailesinin mensuplarına ve kıymetli başkanına, taban birliklerimize, spor kulüplerimizde, STK'larımız ve özellikle bize omuz veren tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkürler ediyorum.