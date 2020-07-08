Engin Yaşar’dan duygusal açıklama

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü olan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Eski Başkanı Muzaffer Çintimar’ın en yakınındaki isim, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Engin Yaşar duygusal bir açıklama yaptı. Yaşar açıklamasında “Değerli abim; sen sadece benim için bir müdür olmadın, abim ve kader ortağım oldun. Ailen ailem oldu. Bana kattıkların için sana çok minnettarım. Rabbim yeni vazifende muvaffakiyetler versin. Sen çok daha iyilerine layıksın. Bir gün yine birlikte görev yapacağız. Bu bir veda değil kısa süreli ayrılık. Seni çok seven kardeşin” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.