Engin Yaşar’dan duygusal açıklama

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü olan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Eski Başkanı Muzaffer Çintimar’ın en yakınındaki isim, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Engin Yaşar duygusal bir açıklama yaptı. Yaşar açıklamasında “Değerli abim; sen sadece benim için bir müdür olmadın, abim ve kader ortağım oldun. Ailen ailem oldu. Bana kattıkların için sana çok minnettarım. Rabbim yeni vazifende muvaffakiyetler versin. Sen çok daha iyilerine layıksın. Bir gün yine birlikte görev yapacağız. Bu bir veda değil kısa süreli ayrılık. Seni çok seven kardeşin” ifadelerine yer verdi.