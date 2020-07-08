Mücahit Sak: Bir Gebzeli olarak kıskandım!..

Sak açıklamasında şu şekilde konuştu: Bir toplumda dindarla ateisti, solcuyla muhafazakarı birleştirecek olan en önemli etkenlerden birisi spora özellikle de futbola olan tutkudur.Ortak tutku yoksa kardeşleri bile bir araya getiremezsiniz.Belediyeler bu noktada toplumları birleştiren uygulamalar yaparlarsa şehirlerini ve insanlarını yüceltirler. Şehrinin evlatlarına ve ismini taşıyan takımlarına yatırım yapanlar her zaman kazanır, baştacı edilir.

MUHTEŞEM GÜNLERİ YAKALAYACAK

Bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tahir Büyükakın’ın sosyal medya paylaşımını görünce şehrinin takımına sahip çıkmasından dolayı hem takdir ettiğimi hem de yaşadığım şehir Gebze adına kıskandığımı belirteyim.Bu arada Körfez’in şampiyonluğunu kutluyorum, Tebrikler Kocaelispor. Süper ligi kasıp kavuran eski muhteşem günlerine dönmen dileğiyle.