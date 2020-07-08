Mücahit Sak: Bir Gebzeli olarak kıskandım!..

Sak açıklamasında şu şekilde konuştu: Bir toplumda dindarla ateisti, solcuyla muhafazakarı birleştirecek olan en önemli etkenlerden birisi spora özellikle de futbola olan tutkudur.Ortak tutku yoksa kardeşleri bile bir araya getiremezsiniz.Belediyeler bu noktada toplumları birleştiren uygulamalar yaparlarsa şehirlerini ve insanlarını yüceltirler. Şehrinin evlatlarına ve ismini taşıyan takımlarına yatırım yapanlar her zaman kazanır, baştacı edilir.
MUHTEŞEM GÜNLERİ YAKALAYACAK
Bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tahir Büyükakın’ın sosyal medya paylaşımını görünce şehrinin takımına sahip çıkmasından dolayı hem takdir ettiğimi hem de yaşadığım şehir Gebze adına kıskandığımı belirteyim.Bu arada Körfez’in şampiyonluğunu kutluyorum, Tebrikler Kocaelispor. Süper ligi kasıp kavuran eski muhteşem günlerine dönmen dileğiyle.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.