Karadaş, Kahraman’a destek çıktı

Sayın Muzaffer Çintimar, bu ile 10 yıla yakındır hizmet ettiniz, camiamız sizleriçok sevdi. Bizlere hiç kibir yapmadınız, sizleri kim aradıysa yardımcı olmaya çalıştınız. Kurumumuz sizinle güzel bir hukuk geliştirdi. Sizinle aynı camianın içerisinde olmanın ayrıcalığını taşıdık. Yolunuz açık olsun. Adana ilimiz iyi bir müdür,iyi bir insan kazanmış oldu. Yolunuz Kocaeli’yedüşerse her zaman açık bir kapınız olduğunu unutmayanız. Görevinizde başarı ve kolaylıklar diliyoruz.

HEPİMİZİN CENGİZ ABİ’Sİ

Şehrimizin spor üstatlarından, hepimizin Cengiz Abi’si, basketbol ve futbol ustası Cengiz Kahraman’ın kalp krizi geçirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Spor camiasının son derece saygı duyduğu ve çok sevdiği Cengiz Kahraman’a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyor, Kahraman’ın en kısa sürede spor salonlarında yer almasını TFSKD Kocaeli Şubesi olarak diliyoruz.