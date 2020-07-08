HDP'liler adliye önünde bekledi

26 Kasım 2019’da Kocaeli’de terörle mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda HDP İl Eş Başkanı Leyla Aygün, HDP il yöneticileri ve parti üyelerinden oluşan 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan partililerden çok sayıda kişi tutuklanırken, partililer hakkında terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak suçlaması ile iddianame hazırlandı. İddianame, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

27 sanıklı davanın görülmesine bugün SEGBİS üzerinden başlandı. Duruşma öncesi çevrede geniş önlem alınırken, HDP il yöneticileri ve partililer adliye önünde duruşmanın sonuçlanmasını bekledi.