İzmit BİL Çocuk Üniversitesi kayıtları başladı

Eğitimde köklü tarihi ile Türkiye’nin markası olan İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği/ortaklığı ile kaliteli eğitimiyle BİL Holding/ BİL Koleji/Okullarına ait İzmit BİL Çocuk Üniversitesi yeni dönem hazırlıklarını tamamlayarak öğrenci kayıt görüşmelerine başladı. Kamuoyuna duyurulduğu günden itibaren büyük bir heyecan yaratan, merakla beklenen Kocaeli’nin ilk ve tek 3-6 yaş İzmit/Bağçeşme Özel Bil Çocuk Üniversitesi yeni modeli, geliştirilmiş alt yapısı ve eğitim sistemi ile oluşturulan profesyonel eğitim kadrosu ve yönetim anlayışı ile Kocaeli halkına kapılarını açıyor.

AKSİYON PLANLARI MASAYA YATIRILDI

İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği/ortaklığı BİL Holding/ BİL Koleji/Okullarına ait Özel İzmit BİL Çocuk Üniversitesi, fiziki yapısı, atölyeleri, bahçe yaşam alanları ve özgün eğitim modeli ile 3-6 yaş arası öğrencilere eğitim verecek. Okul öncesi eğitiminde inovatif bir eğitim sunmaya hazırlanan Özel BİL Çocuk Üniversitesi kurucusu Tuğba Hülür, İzmit Bil Çocuk Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi temsilcileri Özlem Taşpınar ve Melek Özdemir’in yanı sıra İstanbul Aydın Üniversitesi/Bil Holding adına; Marmara Bil Eğitim Kurumları Başkanı Tolga Havuç’un katılımıyla gerçekleşen toplantıda aksiyon planları masaya yatırılarak yeni dönem öğrenci okul kayıtları başlatıldığı duyuruldu.

KOCAELİ’NDE İLK VE TEK

Yeni dönem için tüm hazırlıklarını tamamlayarak öğrenci kayıtlarına başlayan Kocaeli’nin ilk ve tek Özel İzmit Bil Çocuk Üniversitesi kurucusu ve ilimizin başarılı eğitim yöneticilerinden ve öğretmenlerinden birisi olan Tuğba Hülür şunları söyledi: “Öğrencileri yükseköğretime özendirmenin yolu onları erken yaşlarda "üniversite" ile tanıştırmaktan geçiyor. Bu noktada devreye girebilecek en önemli mekanizmalardan birisi Çocuk Üniversiteleri'dir. Programın amacı, öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak ve sorun çözen, üretken bireyler olarak hem topluma hem de kendi yaşantılarına yön vermelerine rehberlik etmektir.