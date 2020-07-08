İzmit Belediyesi'nin lavantaları çiçek açtı

İzmit Belediyesi tarafından kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi’nin, Durhasan Uygulama Bahçesi’nde geçtiğimiz yıl sonu diktiği 23 bin adet lavanta yaz mevsimiyle birlikte çiçek açtı. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de kendini göstermeye başlayan lavantaların sağlıklı bir şekilde büyüyüp yetişmesi adına düzenli olarak bakım çalışması yapıyor. Ekipler, lavanta bahçesinde uzayan otları biçerken lavantaların köklerindeki istenmeyen otları da titizlikle temizliyor.

KADINLARA EKONOMİK KATKI SAĞLAYACAK

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla İzmit Çınar Kadın Kooperatifi tarafından dikimi gerçekleştirilen lavantalar ilk çiçeklerini verdi. İlaç, gıda, kozmetik ve sağlık sektörü gibi birçok alanda yoğun talep gören lavantaların sağlıklı bir şekilde büyümeleri adına titizlikle çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de lavanta bahçesindeki istenmeyen otları temizliyor. Durhasan Mahallesi’nde ekili olan lavantalardan alınacak mahsuller ile üretilecek kozmetik ürünler sayesinde kadınların aile ekonomilerine katkı sunmaları amaçlanıyor.