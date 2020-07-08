Hatice ile Ahmet muradına erdi

Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde ikamet eden Eren Ailesi'nin kızları Hatice Eren, Kayseri'de ikamet eden ve Yalova'da çalışan aslen Nevşehirli Ahmet Aya ile hayatını birleştirmek üzere nikah masasına oturdu. Körfez Mustafa Efe Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine; Eren Ailesi'nin yakınları, sevenleri, dostları ve çok sayıda davetli katıldı. Nikah merasimi Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

EVLİLİK CÜDANI GELİNE

Körfez Belediyesi Nikah Memuru Ümit Doğan yeni evli çiftlerin nikahını kıyarken gelinin şahitliğini Bizim Gazete’nin sahibi Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl, damadın şahitliğini ise Mehmet Aya yaptı. İmzalar atıldıktan sonra Belediye Nikah Memuru Ümit Doğan, evlilik cüzdanını gelin Hatice Eren'e teslim etti. Günün anısına bir Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti. Eren ve Aya Aileleri, bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini belirttiler.