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08 Tem 2020 - 15:25- Yaşam G: 08 Tem 2020 - 15:29

Darıca Trafik Eğitim Parkı tamamlanıyor

Darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler Mahallesi’nde çalışmaları devam eden Trafik Eğitim Parkı’nda çalışmalar son aşamaya gelirken, Trafik Eğitim Parkı’nın yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte hizmete açılması planlanıyor.
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, beraberinde Darıca Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte çalışmalarda son aşamaya gelinen Trafik Eğitim Parkı’nı inceledi. Devam eden çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Bıyık, Trafik Eğitim Parkı’nda çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade ederek yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte açılmasının planlandığını söyledi. Trafikteki kaza ve ihlalleri en aza indirmek adına çocukların trafik konusunda eğitimlerini sağlamak ve daha bilinçli bir nesil olmaları için çalıştıklarını ifade eden Bıyık, Milli Eğitim ile birlikte ortak çalışma yapılacağını ve işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

08 Tem 2020 - 15:25 - Yaşam

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