Duygu Özaslan’dan ilk açıklama

Paylaşımları ve söylemleri ile sosyal medyada gündemden düşmeyen Duygu Özaslan’ın selülitli Photoshopsuz fotoğrafları TT oldu ve binlerce yorum aldı. Uzun bir süre fotoğraflarla ilgili açıklama yapmayan Özaslan sonunda sessizliğini bozdu ve bir açıklamada bulundu: “Bulimia Nervoza’yım ve iyileşme sürecindeyim…” diyen Özaslan böylelikle hakkında yapılan paylaşımlara ve iddialara da açıklık getirmiş oldu.