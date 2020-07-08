Kilo artışı, nöropatik ağrılara zemin hazırlıyor

Covid-19 pandemisi, evde karantina günlerinde hareketsizliğe bağlı olarak özellikle 65 yaş üstü bireylerin mevcut ağrılarında sıklığın ve şiddetin artmasına yol açtı. Sinir hücrelerinin hasarlanması sonucu ortaya çıkan nöropatik ağrılar, yanma, karıncalanma, uyuşma, keçeleşme olarak belli ediyor ve genellikle uzuvların uçlarında daha belirgin şekilde oluyor. Uzmanlar, düzensiz beslenme ve aşırı şekerli yiyecek tüketimleri sonucunda alınan kiloların nöropatik ağrılara zemin oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Ağrılar ortaya çıktı, ağrıların şiddeti arttı
Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, özellikle hareketsizliğe bağlı olarak birçok sağlık sorunlarının ortaya çıktığını belirterek “Covid-19 sebebiyle uygulanan karantina döneminde, özellikle hareketsiz kalan 65 yaş üstü bazı bireylerde ağrılar başladı, bazılarında ise mevcut ağrıların şiddeti ve sıklığında artışlar meydana geldi” dedi.
Somatik ağrılar ve nöropatik ağrılar ortaya çıkabilir
Bu ağrıların kas, kemik veya eklemden kaynaklanan “somatik ağrılar” veya sinir hücrelerinin hasarlanması sonucunda oluşan “nöropatik ağrılar” olarak tanımlanabileceğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Karantina sürecinden bu yana somatik ağrılar yaşayan bireyler ortopedi, fizik tedavi ve algoloji uzmanlarına, nöropatik ağrı yaşayanlar bireyler ise nöroloji uzmanlarına, gerekli durumlarda algoloji ve fizik tedavi uzmanlarına görünebilirler” tavsiyesinde bulundu.
Bu belirtilere dikkat!
Nöropatik ağrıların birçok şekilde belirti gösterdiğini ifade eden Dr. Celal Şalçini, “Bu ağrılar kendisini yanma, karıncalanma, uyuşma, keçeleşme olarak belli ediyor ve genellikle uzuvların uçlarında daha belirgin şekilde oluyor”dedi.
Düzensiz beslenme ve şeker tüketimine dikkat!
Karantina döneminin, hareketsizlikten dolayı nöropatik ağrıların belirginleşmesine ve artmasına neden olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Ayrıca karantina döneminde düzensiz beslenme, aşırı şekerli yiyecek tüketimi ve bunların sonucunda kilo alımı, nöropatik ve diğer ağrılara zemin oluşturdu” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.