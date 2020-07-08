Kocaeli’de korona denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği’ne gönderilen Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak denetim bugün eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının denetlendiği uygulama ilimiz genelinde de yapıldı. Genelge kapsamında valilerin koordinasyonunda, toplu ulaşım aracı, kahvehane, restoran, berber, sinema gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında denetimler gerçekleştirilerek tedbirlere uyulup uymadığı kontrol edildi. İzmit’te vatandaşın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde hem tedbir kontrolü hem de GTB sorgulaması yapıldı. Denetimlerin gün boyu süreceği bildirildi.