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08 Tem 2020 - 15:58- Siyaset G: 08 Tem 2020 - 16:00

Çakar: Koltuğunuzda vicdanınız rahat oturabiliyor musunuz?

İzmit Atatürk Bulvarı’nın sık sık su basmasıyla ilgili olarak CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Büyükşehir belediye başkanına seslenerek,  “Bu mağduriyetleri yaşarken siz koltuğunuzda vicdanınız rahat oturabiliyor musunuz” şeklinde soru yöneltti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Her yağış sonrası vatandaş ve esnafın mağdur olduğu İzmit Atatürk Bulvarı ile ilgili CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar yazılı açıklama yaptı. Çakar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Atatürk Bulvarı her yoğun yağmur sonrası yine aynı manzaraya şahit oldu, yine o bölgede yaşayan esnaf, vatandaş; kötü, israf edilen bir hizmetle mağdur edildi. 16 yıldır Kocaeli’yi yöneten AKP iktidarı; 45 il den büyük olan güzel İzmitimize alt yapı anlamında hiçbir yatırım yapmadığı, yaptıklarını söylediklerinin hepsinin yalan, içi boş siyasetten ibaret olduğu tekrar tekrar yaşıyoruz.

“VİCDANINIZ RAHAT MI?”

Büyükşehir Belediyesi şehrin alt yapısına milyon dolarlar harcandığını söylemekte ve bununla da övünmektedir. Normal bir yağmurda bile İzmit’te her yerde afeti andıran bir durumu hep yaşamaya devam ediyoruz. Kaza yapan araçlar, sel baskınına uğramış evler, suların taştığı yollar, bahçeler, dereler, rögarlar ile karşılaşılmakta kısacası Kocaeli’de alt yapı ile ilgili ciddi problem yaşanmakta, tehlike çanları çalmaktadır. En azından bu basiretsizliğinizin itirafını yapmaya İzmit halkına borçlusunuz, büyükşehir başkanı halk orda hep. Bu mağduriyetleri yaşarken siz koltuğunuzda vicdanınız rahat oturabiliyor musunuz? O bölgelerde mağduriyeti yaşayan her bir vatandaşımızın hakkı sizin üzerinizdedir bilesiniz.”

08 Tem 2020 - 15:58 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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