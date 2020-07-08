Kurbanlık alacakların kulağına küpe olsun!

Sağlıklı hayvanların belirgin görünüşleri, kurbanlıkların özellikleri ve yaş tayini için bilgiler yer alan rehbere göre, kurban edilebilmesi için koyun ve keçinin bir, sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Altı ayını tamamlayan koyun da bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebiliyor.
ERKEK TERCİH EDİN
Kurbanlık seçiminde dikkat edilecek konuların altı çizilen rehberde, sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmasının önemi vurgulandı. Rehberde, şu önerilerde bulunuldu: “Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalı. Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı. Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı olmamalı. Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı. Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı. Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı. Yara, şişlik ve ödemi olmamalı. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli.”
ONAYLI YERDE KESİN
Rehberde kurbanlık kesimi, deri yüzme ve tuzlama, karkas parçalama, iç organların çıkarılması ve sonrasında tüketmeden önce etlerin dinlendirilmesi ve saklanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi yer alıyor. Kurbanlıkların, onay belgeli ve belirlenmiş yerlerde kesilmesi gerektiği belirtilen rehberde, cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık kesimi yapılmaması istendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.