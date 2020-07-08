Şanbaz Yıldız: AKP, meclis üyelerine pres uyguluyor

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, yaptığı yazılı açıklamayla Millet İttifakı kapsamında CHP’den istifa eden Büyükşehir Meclis Üyesi Göknur Bektaş ve Cevat Yalçın’ın geçtiğimiz gün AKP’ye geçmesini eleştirdi.

“TARAF DEĞİŞTİRDİLER”

Yıldız yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İYİ Parti Kocaeli olarak 31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte 4’ü büyükşehir olmak üzere toplamda 20 Meclis üyesiyle belediye kürsülerinde yerimizi almış bulunmaktayız. Kamu kaynaklarını Kocaeli halkının menfaatleri doğrultusunda israf edilmeden hak ve hukuk çerçevesinde, doğru yerde kullanılması, halkımızın daha iyi hizmetlerden yararlanması adına kamu sorumluluğunu üslenmiş olan meclis üyelerimiz, bu şerefli görevi yerine getirmeden önce namus ve şeref sözü vermişlerdir. Kendi çıkarları doğrultusunda hareket edenler ise bu idealden uzaklaşmış olup taraf değiştirmiştir.

“PABUÇ BIRAKMAYACAK”

Geleceğin iktidar partisi olma yolunda hızla ilerleyen İYİ Parti’nin gücünü fark eden AK Parti, gerek partililerimiz gerekse meclis üyelerimiz üzerinde pres uygulamaktadır. Al bayrak ve kutsal kitabımız üzerine namus ve şeref üzerine söz vermiş olan meclis üyelerimiz ise bunlara pabuç bırakmayacaktır. Erken seçim olasılığına karşı salt menfaatleri için iktidara yanaşanlar yerine yanlışa karşı dimdik ayakta duranlarla bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz.