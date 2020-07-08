PepsiCo Türkiye’de yeni atama yapıldı

Gerçekleştirilen atama ile hızlı tüketim sektörünün tecrübeli isimlerinden Sami Tarablus, PepsiCo Türkiye’nin yeni Ev Dışı Tüketim Satış Direktörü olarak görev alacak. Kanada Simon Fraser Üniversitesi’nin Pazarlama ve İletişim bölümünden mezun olan Tarablus, kariyerine Alarko Holding’de satış temsilcisi olarak başladı.
ULUSAL PLANLAMA
10 yılı aşkın süre Coca-Cola’nın Kanada, ABD ve Türkiye pazarlarında farklı üst düzey görevleri üstlenen Tarablus, gerçekleştirilen atama ile birlikte PepsiCo Türkiye’nin yönetim kurulunda Ev Dışı Tüketim Kanalı Satış Direktörü olarak görev yapacak. Satış ve operasyon stratejileri, saha ekipleri koçluğu, bölgesel ve ulusal planlamaları gibi pek çok alanda farklı ülkelerde aldığı ödüllerle satış ve pazarlamanın gelişmesine önemli katkı sağlayan Sami Tarablus, kariyeri boyunca bu alandaki liderliği ve başarılarıyla da ön plana çıkıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.