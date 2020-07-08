Gölcük’te 360 esnaf 6 ayda 8 milyon lira kredi kullandı

Başkan Mısırlıoğlu, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde Gölcük’te 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında 360 esnafa 8 Milyon lira kredi verdiklerini açıkladı. Mısırlıoğlu, ‘Kooperatif olarak pandemi sürecinde de esnaflarımızın yanında olduk’ dedi.
ESNAFA DESTEK
Başkan Mısırlıoğlu. “Pandemi sürecinde de kooperatif olarak esnaflarımızın yanında olduk. Bu sürecin ilk döneminde esnaflarımızın aldıkları kredi ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için ertelendi. Bu durum esnaflarımızı bir nebze rahatlattı. 1 Ocak 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar 360 esnafımız, toplamda 8 milyon tutarında kredi kullandı. Ayrıca bazı esnaflarımızın 25 bin Türk Lirası tutarında Pandemi kredisi talebi oldu. Kredi kullanan 360 kişiden 319’u, pandemi kredisini kullandı. Söz konusu 319 esnafımızın kullanmış olduğu pandemi kredisi tutarı da 7 milyon 975 bin TL oldu” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.