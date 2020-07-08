TOBB ve Trendyol’un KOBİ destek programı başlıyor

Trendyol’da satıcı olmak için ilk defa programa özel referans koduyla başvuran tüm şirketler, bir ay süreyle 30 bin liraya kadar sıfır komisyonla satış yapabilecekler. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu programa ilişkin “E-ticaretle milyonlara ulaşma fırsatını iyi değerlendiren işletmelerimiz önümüzdeki dönemin kazananları olacak. İnternette satılabilecek ürünü olan tüm işletmelerimizi bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum” açıklamasında bulundu.

AVANTAJLI BAŞLANGIÇ

Trendyol Kurucu ve CEO’su Demet Mutlu ise “Ticaret Bakanlığımızın E-ticaret KOBİ’lerin Yanında Kampanyası’na destek vermeye devam ediyoruz. Türkiye’nin Trendyol’u olarak firmalarımızı, TOBB işbirliğinde, e-ticarete avantajlı bir şekilde başlamaya davet ediyoruz. KOBİ Destek Paketimizle pandemi döneminde iş ortağımız KOBİ’lerin yanında olmuştuk. Son üç ayda platformumuza 15 bin yeni tedarikçi katıldı” dedi.