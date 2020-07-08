İş yeri kiralarında şartlar değişiyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Tacir kiracılı işletmeler tarafından yapılmış olan iş yeri kiralarında kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersiz olacak. Ayrıca kira bedellerindeki artış oranında konutlarda olduğu gibi iş yerlerinde de artık üst sınır son on iki aylık ortalama TÜFE olarak baz alınacak” dedi.
KDV VE STOPAJ
Kira kontratları yazılırken kira bedelinin net mi brüt mü olduğunun açıkça yazılması gerektiğini belirten Özelmacıklı “Yazılmaması durumunda bu kira bedeli brüt kira olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında örneğin katma değer vergisi ile kira ödeyen bir kiracı, iş yerinin gerçek bir kişiye satılması durumunda, kira bedelinde ayrıca stopaj farkını da ödemek zorunda kalacaktır. Depozito bedelleri de 3 aylık kira bedelini aşamıyor ve bankaya yatırılması zorunlu” dedi.
KİRA İLİŞKİSİ
Özelmacıklı “Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, iş yeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. İş yeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.