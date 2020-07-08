Özçınar, sağlık çalışanları ilk 6 ayda enflasyona yenildi

Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Onur Sağlık Sen) Genel Başkanı Özgür İbrahim Özçınar, sağlık çalışanlarının 2020 yılının ilk 6 ayında umduğunu bulamadığını ifade etti. Memur ve emekliye yapılan yüzde 5,75 oranındaki zammı eleştiren Genel Başkan Özçınar, “Hem Covid-19 mücadelesinde canla başla çalışıp hem de hak ettiği zammı alamamış olmak, sağlık çalışanlarını fazlasıyla üzmüştür” dedi.

“SADECE KURU BİR ALKIŞ ALDILAR”

Sendika Başkanı Özçınar, “2018 ve 2019 yıllarını da mali olarak kayıpla geçiren sağlık çalışanları, 2020 yılı ilk 6 ayında da yine umduğunu bulamadı ve sadece % 5,75 maaş zammı aldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 savaşının en başarılı ve kahraman ordusu olan ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte hiçbir iyileştirme yapılmamış sadece kuru bir alkış reva görülmüştür. Başta hemşireler olmak üzere görevini büyük bir özveri ile yapan, canla başla çalışan tüm sağlık ordusu yine hakettiğini alamamıştır” dedi.

“SAĞLIKÇILARA ATILAN SON GOL”

Yetkili sendikaya da yüklenen Özçınar, “Sağlık çalışanlarının uzun zamandır büyük bir umutla beklediği hekimler ile diğer çalışanları arasında büyük bir uçurum olan Adaletsiz Ek Ödeme Yönetmeliği, 2020 Mart döneminde güncellenmiş bu uçurum daha da artmıştır. Öncesinde reklamını yaptığı sözde bu bomba düzenleme de malum-sen in elinde patlamış olup; hemşire, ebe, memur ve hizmetli gibi sağlık çalışanları daha da zarara uğramışlardır. Pandemi döneminde sadece hekimlere yönelik büyük bir kıyak yapılıp çoğu personelin faydalanamadığı ek ödeme ödülü de sözde sendikanın sağlık çalışanlarına attığı son gol olmuştur” şeklinde konuştu.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Taleplerini de sıralayan Özçınar, “Biz Onur Sağlık Sen olarak başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm memurlara insan onuruna yakışır bir ücret talep etmekteyiz, fazlasını değil, sadece gerçek enflasyon oranında zam talep etmekteyiz. Ayrıca; Hekim, Uzman Hekim, Hemşire, Ebe ve Sağlık Memuru gibi tüm Sağlık Personellerinin temel maaşlarına 1.000-2.000 TL arası seyyanen zam yapılmalı. Sadece Hekimlere uygulanan fazla mesailerden de ek ödeme alma hakkının, tüm Sağlık Çalışanlarına verilmeli. Kamu dışı çalışan sağlık personellerinin kadroya geçirilmeli. Sağlık idarecilerinin maaşları düşürülmeli. Tüm illerde sağlık çalışanları için misafirhaneler yapılmalı” ifadelerine yer verdi.