“Şeffaf belediye Darıca’ya ne oldu?”

Darıca Belediye Meclisi, 2019 Kesin Hesap Cetvelini görüşmek üzere 6 Temmuz Pazartesi günü toplandı. 2019 Kesin Hesap Cetveline CHP Grubu muhalefet şerhi koydu ancak oy çokluyla 2019 Kesin Hesap Cetveli Darıca Belediye Meclisi’nden geçti. CHP Darıca Belediye Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak meclisin ikinci oturumunun belediye tarafından canlı yayın yapılmadığına dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

CANLI YAYIN YAPILMADI

Sarıtoprak, “Şeffaf Belediyecilik’ ilkesiyle 2019 yılı mayıs ayından beri belediyenin sosyal medya hesaplarından meclis oturumlarını canlı yayın yaptıran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık dün gerçekleşen meclisi canlı yayın yaptırmadı. 2019 yılı Kesin Hesap Cetvelinin görüşüldüğü, Darıca halkının parasının nerelere harcandığının görüşüldüğü meclis, ne gariptir ki canlı yayın yapılmadı.

DARICA HALKI GÖRSÜN İSTEMİYORSUNUZ

Görevinin birinci yılında hayali Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın sınıfta kalan bütçesinin görüşüldüğü meclisin canlı yayın yapılmamasının sebebi nedir? Toplanan paranın nasıl harcandığını Darıca halkı görsün istemiyor musunuz yoksa? Darıca halkının geleceğinin nasıl elinden alındığının, özel kalemin bir buçuk milyonluk ağırlama giderini ve 468 bin TL faiz ödendiğini Darıca halkı görsün istemiyorsunuz” dedi.