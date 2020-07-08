SP’li Türel: Gebze hak ettiği hizmete ‘ilçe’ olarak yetişemiyor

Saadet Partisi Gebze İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı İlçe Başkanı Mustafa Türel başkanlığında ilçe binasında gerçekleşti. Yoğun bir gündemle gerçekleştirilen toplantıda gündeme ilişkin konuşan İlçe Başkanı Türel, “Bugün geldiğimiz bu noktada görüyoruz ki Gebze’nin il olması konusunda verdiğimiz mücadelede ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır. Geçtiğimiz hafta gördük ki İSU Gebze’de yaşanan su kesintisinin suçunu 1999 yılında yapılan bir boruya yükleyerek işin içinden sıyrılmak istemektedir, ama burada kendilerini de ele veriyorlar demek ki Gebze’de altyapı çalışması yapılması için boruların patlaması beklenmektedir” dedi.

“BAKAN, GEBZE’Yİ GÖRMEZDEN GELMİŞTİR”

Başkan Türel, “Gebze’nin sorunu sadece kesilen sular değil, bunu herkes biliyor. Maalesef Gebze’de ciddi bir yağış olduğunda yollarımız ve özellikle köprü altları kullanılamaz hale geliyor bir felaket yaşanmadan yetkilileri gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz. Ayrıca devletin üst kademesinden Bakan Sayın Varank İstanbul’dan bir fotoğraf paylaşarak 2020 göndermesi yapmış fakat kendi partilerinin yönetiminde bulunan Gebze’yi görmezden gelmiştir. Gebze artık hak ettiği hizmete ve çalışmalara ilçe olarak yetişememektedir. Gebze en kısa sürede Büyükşehir İli olmalı ki hak ettiği çalışmalara kısa sürede ulaşabilsin” ifadelerini kullandı.