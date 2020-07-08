YRP Gölcük kadınlarından Başkan Bayazıt’a ziyaret

Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Kadın Kolları, yeni atanan İlçe Başkanı Mustafa Bayazıt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve çiçek takdim ettiler. İlçe Kadın Kolları Başkanı Arife Çelik Şenol, “Refah Partisi olarak 1994’te nasıl hanımlarımızın siyasetteki, demokrasimizdeki etkisinin ispatı olmuş isek yine aynı 94 ruhu ile çalışacağımızın sözünü veriyoruz” dediler. İlçe Başkanı Mustafa Bayazıt ise, kadın kollarına teşekkür ederek onların desteği ile daha güçlenerek özlenen ve beklenen Milli Görüş iktidarını getireceklerini ifade etti.