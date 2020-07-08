Ergüney’den şehit babası Arlı’ya ziyaret

Ziyarette konuşan Ergüney 2015 yılında Siirt’te askerlik görevini yerine getirirken hain bombalı saldırı sonucu şehit olan Komando Er Emre Kaan Arlı’nın isminin Derince Yenikent’te yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezine isminin verileceğini söyledi.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE İSMİ VERİLECEK

“Aziz vatanımızı canı pahasına koruyan şehit ve gazilerimize minnet borçlu olduğumuzu ifade eden Ergüney “Şanlı tarihimiz boyunca birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen, bağımsızlığımızı elimizden almak isteyen düşmanlar, karşılarında ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ anlayışı ile vatanını savunan kahraman bir millet bulmuşlardır. Bu kahramanlarımızdan biri de İl Sağlık Müdürlüğü personellerimizden Şaban Arlı’nın oğlu şehit Emre Kaan Arlı kardeşimizdir. Onların haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Alınan karar neticesinde Derince Yenikent'te yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezine Derince’li şehidimiz Emre Kaan Arlı’nın ismi verilecek ve aziz hatırası burada yaşatılmaya devam edecektir” dedi.

Kararın kendileri için sürpriz olduğunu belirten Arlı ailesi, Aile Sağlığı Merkezine şehit oğullarının isminin verilecek olmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler ve ilgili kararın alınmasında emeği geçen devlet büyüklerine teşekkürlerini ilettiler.