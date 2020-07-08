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08 Tem 2020 - 16:57- Dünya G: 08 Tem 2020 - 16:58

Oğlunu çamaşır ipiyle boğdu

Cani anne, 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü. Anne, önce oğlunun kaybolduğunu iddia etti ancak yapılan çalışmalar sonrası cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Polis, kadını tutukladı.
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11 yaşındaki oğlunu telefonla oynadığı gerekçesiyle çamaşır ipiyle boğarak öldüren anne, önce oğlunun kaybolduğunu iddia etti. Alexandra Dougokenski işlediği korkunç suçu itiraf ettikten sonra Brezilya polisi tarafından oğlu Rafael'i öldürmek suçundan tutuklandı.

2 çocuk annesi 33 yaşındaki Dougokenski, başta oğlunun evden kaçtığını söyleyerek dikkatleri kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Müfettişler, Rio Grande do Sul eyaletindeki Planato'da ailenin evine yakın bölgede geniş bir arama çalışması başlattı. Küçük çocuğu bulmak için yürütülen araştırmaya, arama köpekleri ve ailenin endişeli yakınları da yardım etti.

SİNİR KRİZİ GEÇİREREK SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ancak çocuk bulunamayınca anne sinir krizi geçirerek oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Kayboluşundan on gün sonra anne, oğlunun cansız bedenini sakladığı yerden çıkardı.

PLASTİK TORBAYA SARILI OLARAK KOLİYE KONMUŞ

Cansız beden, 25 Mayıs günü, ailenin evinden beş metre uzaklıktaki komşusunun garajında, bir kolide bulundu. Plastik bir torbaya sarılı olarak koliye konmuş olan cansız beden, bulunduğunda bozulmaya başlamıştı.

Ortaya attığı yalanı daha fazla sürdüremeyeceğini söyleyen anne, suçunu itiraf etti.

08 Tem 2020 - 16:57 - Dünya

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