Derince Gençlik Merkezi şehidin adını taşıyacak

Küresel çapta etkisini gösteren koronavirüs salgını dolayısıyla 3 aydır ara verilen belediye olağan meclis toplantıları Temmuz ayı itibariyle yeniden başladı. Bu kapsamda Derince Belediye Meclisi de sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde olağan toplantısını gerçekleştirdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde düzenlenen toplantıya üyeler yoğun ilgi gösterirken 17 gündem maddesi görüşülerek kararlar alındı. Bir önceki meclis karar özetlerinin görüşülmesiyle başlayan meclis toplantısında sırasıyla müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen rapor ve yazılar karara bağlandı.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ

Görüşülen gündem maddeleri arasında yer alan Dumlupınar Gençlik ve Spor Merkezi’ne ise Başkan Aygün’ün önerisi doğrultusunda mecliste alınan kararla 15 Temmuz Şehidimiz Abdullah Tayyip Olçok’un ismi verildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçe gençliğine armağanı olan Dumlupınar Mahallesi’ndeki Gençlik ve Spor Merkezi’nde artık son düzenlemeler yapılıyor. Yaklaşık 30 bin m2 alan üzerine inşa edilen ve Şehidimiz Abdullah Tayyip Olçok’un adını taşıyacak Gençlik Merkezi bünyesinde kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu iki katlı gençlik merkezi, açık futbol, basketbol ve tenis sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, fitness grubu, çocuklar için oyun alanları ve kaykay pistini barındırıyor.

KOMİSYON SEÇİMLERİ

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda ayrıca 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapacak olan encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları da belirlendi. Mustafa Morgül, Bahattin Çelik ve Halime Gökdemir’in encümen üyesi olarak belirlendikleri meclis toplantısında İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çeşitli İşler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu üyeleri de seçildi. Meclis toplantısında komisyon üyelerinin seçiminin ardından 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu oylanarak karara bağlandı. 2019 Yılı Denetim Komisyonu Raporu’nun da okunduğu meclis toplantısı bir sonraki oturumun 14 Temmuz Salı günü saat 15:00’de yapılmasının kararlaştırılmasıyla sonlandırıldı.

DERİNCE MECLİSİ KOMİSYON SEÇİMLERİ

Encümen Üyeleri: Mustafa Morgül, Bahattin Çelik, Halime Gökdemir

İmar Komisyonu Üyeleri: Abdullah Yıldırım, Kenan Yalçın, Ayhan Aksoy, Mehmet Turan, Yunus Emre Şimşek

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri: Furkan Güngör, Züleyha Uslu, Alpaslan Karabeyoğlu, Yusuf Giray, Mustafa Çalık

Çeşitli İşler Komisyonu Üyeleri: Hamza Macit, Nurhan Baytak, Özhan Kurt, Rıza Özcan Elden, Yakup Deniz

Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeleri: İmdat Gülcan, Ayşe Şiranün, Özhan Kurt, Ali Avcı, Yılmaz Filiz

Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu Üyeleri: İbrahim Eren, İsmail Küçük, Özhan Kurt, Levent Alpak, Mehmet Nuri Paşa