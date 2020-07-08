Söğüt’ten Vali Yavuz’a ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, beraberinde Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz ile birlikte Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ordu Valiliği görevinden Kocaeli Valiliği’ne atanan Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. ‘Hayırlı olsun’ temennisini ileten Başkan Söğüt, başarı dileklerinde bulundu.

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Başkan Söğüt ayrıca Vali Seddar Yavuz’a ilçe hakkında ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler aktardı. Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Vali Yavuz, “Bu kente birlikte hizmet etmekten memnuniyet duyacağım” dedi. Başkan Söğüt ziyaret sonrasında Vali Yavuz’a hediye takdim etti.