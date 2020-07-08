Zincirlikuyu’da çalışma yapıldı

Kocaeli genelinde birçok ilçede engelli vatandaşların kaldırımlarda rahat şekilde yürümesi ve engelli araçlarını kullanabilmesi için hayata geçirdiği mazgal yerleştirme çalışmaları bu kez İzmit ilçesinde uygulandı. İzmit Zincirlikuyu Caddesi’nin dar olan kaldırımlarındaki 38 ağacın taban kısmına, ağaç dibi mazgal yerleştirildi. Yapılan çalışma ile engelli vatandaşlar kaldırımlarda daha güvenli bir şekilde yürüyebilecek.
KENDİ ÜRETİMİ
Şehirde vatandaşlar tarafından kullanılan birçok sosyal donatıyı kendisi üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ağaç dibi mazgalları da bu şekilde üretti. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı atölyesinde Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından üretilen mazgallar, şehrin birçok noktasında kullanılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.