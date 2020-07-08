Zincirlikuyu’da çalışma yapıldı

Kocaeli genelinde birçok ilçede engelli vatandaşların kaldırımlarda rahat şekilde yürümesi ve engelli araçlarını kullanabilmesi için hayata geçirdiği mazgal yerleştirme çalışmaları bu kez İzmit ilçesinde uygulandı. İzmit Zincirlikuyu Caddesi’nin dar olan kaldırımlarındaki 38 ağacın taban kısmına, ağaç dibi mazgal yerleştirildi. Yapılan çalışma ile engelli vatandaşlar kaldırımlarda daha güvenli bir şekilde yürüyebilecek.

KENDİ ÜRETİMİ

Şehirde vatandaşlar tarafından kullanılan birçok sosyal donatıyı kendisi üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ağaç dibi mazgalları da bu şekilde üretti. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı atölyesinde Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından üretilen mazgallar, şehrin birçok noktasında kullanılıyor.