Haydar Akar görevine başladı

TBMM Başkan Vekili seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yeni görevine başladı. CHP milletvekili Tahsin Tarhan, Akar’ı makamında ziyaret ederek, “Sayın Akar’ın milletvekilliğindeki başarısını Başkanvekilliği makamında da tekrarlayacağına olan güvenim tamdır. Bu yeni görevin kendisine, tüm Kocaeli halkına ve TBMM’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.