HDP davasında 8 tahliye

26 Kasım 2019’da Kocaeli’de terörle mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda HDP İl Eş Başkanı Leyla Aygün, HDP il yöneticileri ve parti üyelerinden oluşan 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan partililerden 14’ütutuklanırken, partililer hakkında terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak suçlaması ile iddianame hazırlandı. İddianame, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 27 sanıklı davanın görülmesine bugün SEGBİS üzerinden başlandı. Duruşma öncesi çevrede geniş önlem alınırken, HDP il yöneticileri ve partililer adliye önünde duruşmanın sonuçlanmasını bekledi.

“KÜRTÇE BİLMİYORUM”

Duruşmada SEGBİS üzerinden ifade veren İl Eşbaşkanı Leyla Aygün atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “PKK üyesi olmadığım gibi propagandasını da yapmadım. Katıldığım basın açıklamaları tamamen yasaldır. Tapekayıtlarında suç teşkil eden bir durum yoktur. (CHP Gebze Meclis Üyesi) Osman Kurum ile olan konuşmamda bahsedilen şahıs partili olduğu için HDP eşbaşkanı olarak yardımcı olmaya çalıştım. İkametimde yapılan aramada çekilmiş olan fotoğraflardan arkadaşlarım ile çekilmiş olanlar dışındakini kesinlikle kabul etmiyorum; benim dijital ortamımda böyle fotoğraflar kayıtlı değildir. HDP binasındaki videoda halay çektiğim doğrudur; ancak müziğin içeriğinden haberim yoktur. Ben Kürtçe bilmiyorum. Bu nedenle içeriğini bilmiyorum” dedi.

“FİKİR AÇIKLAMALARIDIR”

Avukat Yüksel Genç ise duruşmada suçu kabul etmediğini belirterek, “HTS ve tape içerikleri yaptığım görev nedeniyle yani avukatlı mesleğimi icra ederken yapmış olduğum konuşmalardır. Yine cezaevi ziyaretleri de mesleğim gereğidir. Sosyal medyadaki paylaşımlarımda suç unsuru yoktur”ifadelerinde bulundu. HDP PM Üyesi Mehmet Yalçınkaya, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Cezaevi ziyaretlerinin suç delili sayılmasını kabul etmiyorum. Yaşar Cimbaş adına bir kere yatırdığım paranın suç delili kabul edilmesi mümkün değildir. Yine açlık grevlerine destek amaçlı katılmam suç olamaz. Bunlar yasal yani izin alınmış faaliyetlerdir. Fikir açıklamadır” dedi.

8 TAHLİYE

Savunmaların ardından tutuklu mahkeme, Engin Güleser, Leyla Aygün, Mekiye Aydın, Meryem Uslu, Hasret Erdem, Necla Erdoğan, Emine Karaaslan, Kudret Davutoğlu’nu tahliyesine karar verirken, Damla Bağcı, Mehmet Alçınkaya, Mehmet Karaslan, Ebubekir Çoban, Osman Kurum, Kudbeddin Güneşsu hakkında ise tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verildi. Duruşma delillerin toplanması ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 8 Eylül 2020 tarihine ertelendi.