Corona virüsü salgınıyla mücadele sürerken normalleşme takviminde beş hafta geride kaldı. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplandı. Kritik toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Salgında alınan tedbirlere değinen Bakan Koca, “Dünya Sağlık Örgütü Direktörü, yeni yaptığı açıklamada hiçbir ülkenin güvende bulunmadığını duyurdu. Salgının 3. ayında tüm dünyada vaka sayısı 400 bindi, geçen hafta içinde 400 binden fazla insana Covid-19 tanısı konuldu. Sizden şu anda dünyada yaklaşık 12 milyon Covid-19 vakası olduğunu, 550 bine varan can kaybının yaşandığını hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum” dedi.

MASKE VE TEMİZLİK UYARISI

Maske ve mesafeye de değinen Koca, “Sizden bu ölümlerin, önlenebilir sebeplere bağlı olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Covid-19’dan kaçınmak mümkündür ve maske tüm dünyada kabul gören önemli bir tedbirdir. Yakın mesafede maske yetersizdir, mesafe kuralı da tartışılmaz bir tedbirdir. El temizliği ise olmazsa olmaz bir kuraldır” ifadelerini kullandı.

CORONANIN YAYILDIĞI YERLER…

Düğün ve asker uğurlamalar nedeniyle vakalarda atışın gözlemlendiğini vurgulayan Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, plajlar, açık ve kapalı mekanlar coronanın yayıldığı yerler.

*Büyük kentlerin kalabalığından uzaklaşanlar, başka kalabalıkları tercih etmezse buna müteşekkir kalırız. Düğünlerde bir çiftin sevincine gölge düşürmemek için tedbirli olunmalıdır.

*Filyasyon çalışmalarında vaka artışlarının düğünlerden kaynaklandığını gördük. Asker uğurlamasına da dikkat edilmeli. Ne uğurlayan ne de uğurlanan risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir. Gençlerimiz, testi pozitif çıkan Mehmetçikten mesuldür.

8 İLDE YASAKLANDI

*8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Din görevlilerimiz, cenaze merasimi, taziye, mevlid ve toplu ibadetten kaynaklanan riskleri önlemek için çalışmalar başlatmıştır.

*Düğün nişan gibi törenlerde toplum sağlığı açısından gözlemci bulundurmak için hazırlık vardır. Başta bakanlıklar olmak üzere birçok bakanlığımızla işbirliği içindeyiz. Amaç tedbirlerin daha yaygın uygulanması ve tedbirlere uyanların riske atılmasının önlenmesidir.

VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Toplantıda güncel corona verilerini de paylaşan Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;

*Bugünkü vaka sayımız bin 41. Bugün vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 22. Bugün yapılan test sayısı 49 bin 302. Bugün iyileşen hasta sayımız 2 bin 219. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız bin 172. Entübe edilen hasta sayımız ise 406.

VAKA SAYISI PİK SEVİYEDE

*Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere bazı illerimizde vaka sayısı pik seviyesinde. Buradaki vaka artışlarının hala tedbirlerle düzeleceğini düşünüyoruz.

*Hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler, sonbahar için karamsar. Bunu hesaba katmamız kaçınılmazdır. Mücadelemizi verirken, hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım.

*İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tabloda, İstanbul’un piki tamamladığını, giderek aşağı düşen bir tablo olduğunu görüyoruz. Ama Anadolu’daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını Eskişehir, Sakarya ve Ankara örneklerinden anlıyoruz.

“ANADOLU’DA BİRİNCİ DALGA DEVAM EDİYOR”

*İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir illerimizde 5. haftada piki yaptığımızı görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizde, Trabzon 6. haftada, Kayseri 7. haftada, diğer illerimizde ise 14. haftada Hakkari ve Kütahya, 15. haftada Batman, Şırnak ve Gaziantep, 16. haftada Bursa, Konya, Mardin ve Van ile 17. haftada Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar’ın piki oluşturma döneminde olduğunu görüyoruz. Yani Anadolu’da hala birinci dalga devam ediyor.

EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 7 İL

*13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.

*Son 3 gün ortalamasıyla, en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün, en az vaka görülen 7 il ise, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

KURBAN BAYRAMI

*Bugün kısmen Bilim Kurulu’nda gündeme geldi konu. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur.

*Ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüşüldü.

*Oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfzıssıhha kurulları kararları alma konusunda yetkili. Bu nedenle il bazında bazı kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız.

OKUL AÇILMA TARİHİ ERTELENECEK Mİ?

*31 Ağustos olarak açıklandı. Salgının seyrinde farklılık olmazsa 31 Ağustos’ta okullar açıklanacak. Bir farklılık olursa eğitim devam eder ancak online eğitim ve hibrit yöntemler olabilir.

*Bilim Kurulu o zaman önerisini yapar ve karar da alınmış olur. Uygulanabilirliğiyle ilgili 4 metrekare her okul için önerilen bir metrekare değil.

*Kapalı alanın, bütün bina olarak 4 metrekare düşünüyoruz. Önümüzdeki haftalar gerekli açıklamalar yapılmış olur.

*Maskeyle okula gitmeyi öneriyoruz. Sırasında oturduğunda maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK SEYAHAT UYARILARI

*Geçen hafta yapılan görüşmede, daha önce söylediğim şekliyle bakan yardımcımız, yani Bilim Kurulu’na başkanlık eden bakan yardımcımız özellikle Robert Koch Enstitüsüne sunum yapmak üzere tercih edildi.

*Enstitüdeki yetkililere detaylı bir sunum yapıldı ve etkilendiklerini ifade ettiler. Dün Epidemiyoloji direktörü, bakan yardımcısı arkadaşımı arayarak son derece etkilendiklerini, kendilerinde olmayan datalar olduğunu ve Türkiye’den faydalanmak istediklerini söylediler.

*Ama özellikle bu kararların başka saiklerle alındığını biliyoruz. Umarım bu anlamda yapılan görüşme ve etkilenildiği söylenilen görüşme, başka saiklerle farklı sonuçlara yol açmaz. Biz önümüzdeki günlerde, bu anlamda bizim talebimiz doğrultusunda, özellikle bazı bölgelerde olumlu sonuçlanacağını umuyoruz.

AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

*Aşıyla ilgili hayvan çalışmaları devam ediyor ve sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül ve Ekim ayında klinik çalışmalara, Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda geçebileceğimizi söylüyorum. Sonuç, klinik çalışmalarda olmuş olacak. 3-4 aylık bir dönem olacak. O döneme geçildiğinde daha detaylı açıklamaları yapmış oluruz.

*İlaçla ilgili daha önce antiviral olarak kullanılan Favilavir’in erken dönemde fayda sağladığını söylemiştik. Bu çerçevede uygulamayı rehberde değiştirdik. Bu ilacın kullanımı her geçen gün artmakta ve pahalı olan bir ilaç.

*Bu ilacın Türkiye’de hem sentezi hem de imalatıyla ilgili 4 firma tarafından müracaat edilmiş oldu. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde ruhsat süreçleri de bitmiş olacak.

*Biz, 4 firmayla birlikte bu ilacı uluslararası boyutta da satabilecek şekilde hazır hale getireceğiz. Bunu şimdiden müjdelemiş olalım.