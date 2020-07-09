Vali Yavuz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden brifing aldı

Valilik makam toplantı salonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kadro, personel, bina ve tesislerin mevcut durum ve miktarları; ilimizde ki ekilebilir tarım arazileri, ekimi yapılan ürünler, sebze ve meyve yetiştiriciliğinde gerçekleştirilen faaliyetler, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık alanında ilimizde yapılan çalışmalar ile bunlarla ilgili istatistiki bilgiler, aşılama çalışmaları, atçılık, balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili yapılan kontrol ve çalışmalar, gıda ve yem işlemleri, özellikle ALO 174 Gıda hattına gelen ihbarlara ilişkin yapılan işlemler ve idari yaptırımlar, TAPDK (Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu) kapsamındaki kurumun görevleri, denetim – kontroller hakkında bilgi sunan Müdür Vekili Yüksel Çil, Devletimizin Tarım politikaları kapsamında çiftçilerimize sağlanan destekler ve özellikle kadınların tarımsal üretime katılımını ve istihdamını sağlamak üzere uygulamaya konulan ‘Kadın Elinde Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ ve ‘Doğayı Koruyalım Yerli Mısır Çeşitlerimizi Tanıyalım’ gibi Bakanlık talimatları ile Müdürlükleri tarafından icra edilen projeler kapsamında çiftçilerimize yapılan desteklere ilişkin verileri de içerir kapsamlı bir brifingde bulundu.