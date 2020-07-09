Arkadaşlarıyla girdiği iddia hayatına mal oldu!

Olay, akşam 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’ndeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17-18 yaşlarındaki bir gencin suya düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada bölgede oturan Erhan Uludağ (32) isimli bir vatandaş, suya atlayarak genci kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, genci bota alarak Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç, kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılsa da kurtarılamadı.

"FOTOĞRAFIMI ÇEKİN DEMİŞ"

Görgü tanıklarından Yüksel Kurtoğlu, “Oradan aşağıya atladı. Buradaki iki tane gence benim fotoğrafımı çekin, iddiaya girdim demiş. Büyük bir ses geldi, düşünce gördük. Atletini çıkarmış. Suya düşünce biraz yüzdü, kayalara tutuldu. Ardından mağaraya girdi ama ölmüştü. Karın üstü düştü herhalde” dedi.

"AMİRİM NE OLUR YAŞIYOR DEYİN"

Bu sırada gencin öldüğünden haberi olmayan Erhan Uludağ, yat limanına getirildi. Genci kurtarırken ayaklarından yaralandığı gözlendi. Uludağ’ın “Amirim ne olur yaşıyor deyin. Allah rızası için. Yeter ki iyi olduğunu söyleyin. Daha çok genç” sözleri yürekleri burktu. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.